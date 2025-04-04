+«Игры с возрастом»: геронтолог из МГУ усомнился в существовании 140-летнего афганца

Фото: 5-tv.ru

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С прожитым веком риск смерти ежегодно превышает 50%.

Информация о 140-летнем мужчине из афганской провинции Хост может оказаться недостоверной. Такое мнение озвучил врач-гериатр и руководитель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с aif.ru. Во-первых, эксперт подчеркнул, что мужчины в среднем живут меньше, чем женщины.

Да и тем более, по словам врача, если бы человеку удалось дожить до столь преклонного возраста, то он находился бы в очень тяжелом физическом состоянии.

«На планете нет достоверно зарегистрированных мужчин старше 114-115 лет. А рекорд в 122 года и 164 дня, который приписывают Жанне Кальман — ложный. Существует более 100 объективных признаков, доказывающих, что возраст был сфальсифицирован», — рассказал специалист.

В 1960-е годы на Кавказе фиксировали случаи «долгожителей», которым, якобы было 168 лет. По словам геронтолога, это игры с возрастом, так как нет ни документов, ни других достоверных источников, которые могли бы подтвердить возраст человека.

Также, по мнению врача, после 100 лет наступает полное психофизиологическое разложение — деменция, гиподинамия, недержание, необходимость посторонней помощи при передвижении. В том числе он заявил, что после 100 лет риски умереть превышают 50% ежегодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди американских «пенсионеров» обнаружены трехсотлетние долгожители. В США как минимум 16 миллионов человек получают пенсию после своей смерти. Пока это лучший показатель уровня коррупции в пенсионном фонде Штатов.