Гармония в семье: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 апреля

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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 7 по 13 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Король Кубков)

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Пришло время заняться домашними вопросами — посетить членов семьи, которых давно не видели. Может, настало время вернуться ненадолго в родной город. Неделя будет эмоциональной и богатой на общение с родственниками. Для кого-то Король Кубков может означать долгожданную встречу с любимым мужчиной.

Кризис миновал — впереди нас ждет белая волоса. Можно ждать от судьбы новые шансы. Пора воспользоваться возможностями, которые дает жизнь. Для тех, у кого в последнее время не ладились отношения с близкими, наступает благоприятный период, чтобы восстановить гармонию в семье.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Тройка Пентаклей)

5-tv.ru

Прекрасная карта на денежную сферу — она гласит, что пошел процесс развития и прогресса. Вам не упадет на голову чемодан с миллионом долларов, но ваши проекты сдвинутся с мертвой точки. Кому-то поступит выгодное предложение, которого он давно ждал. Чем масштабнее будет ваша идея, чем она сложнее, тем быстрее вы сможете ее реализовать.

Самое главное — испытывать искренний интерес ко всему, что вы делаете. Моментальный успех в ближайшие семь дней не упадет как снег на голову, но каждый получит возможность развиваться и расти дальше в своей сфере.

Не забывайте про дисциплину, трудолюбие и желание работать. Тогда вам все будет по плечу.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Наконец-то период сложностей позади. Если в последние недели все отношения проверялись прочностью, то теперь скандалы и распри остаются за спиной. Люди пережили период кризиса, и наконец стали относиться друг к другу с большим уважением. Конфликты задвинулись в дальний ящик, уступив место умению находить компромиссы.

Есть все шансы построить крепкий и долгий союз после бушующих бурь. Если второй половинки у вас еще пока нет, то совсем скоро на горизонте может маячить новое знакомство. Среди друзей или коллег есть кто-то, кто к вам неровно дышит.

Наступает период общения. Больше веселитесь и ходите на какие-либо встречи. Все шансы начать серьезные отношения появились на горизонте.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Королева Жезлов)

5-tv.ru

Королева Жезлов поздравляет — вы будете чувствовать себя максимально хорошо на неделе. Даже если возникнет небольшая простуда, то вы очень быстро пойдете на поправку. Карта обещает скорейшее восстановление и реабилитацию.

Кроме того, многие женщины могут получить радостную и долгожданную весть о наступившей беременности. Тем, кто пополнение в семье пока что не планирует, рекомендуется обратить внимание на предохранение.

Совет на неделю (Карты Таро — Четверка Пентаклей, Колесница)

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В последнее время жизнь заставляла нас тщательно экономить и считать каждую копейку. В каком-то смысле вы давно не позволяли себе простых радостей повседневности, но карты вас не осуждают. Будьте рассудительны, когда дело касается денежных средств или личного времени. Свое окружение лучше выбирать тщательнее, потому что есть люди, которые завидуют вам из-за вашего материального состояния.

Не стоит в ближайшее время давать в долг деньги знакомым, если вы не особо уверены в их благонадежности. Не стесняйтесь говорить «нет», когда на самом деле этого хотите, боритесь с робостью. Не бойтесь делать то, что хотите, и помните — вы никому ничего не обязаны.

Если вы не можете найти причину стремлений, то присмотритесь получше к своей жизни. Спросите себя — есть ли у вас дальнейшие цели. Какие у вас желания, чего хочет ваше сердце? Затем задумайтесь, как добиться успеха и исполнения своих мечт? Как только у вас будет план действий, дело сдвинется с мертвой точки, и вы сможете воплотить в реальность все свои желания.

В любом случае, на следующей неделе вас ждет мощный рывок вперед. И либо вы спрячете голову в песок и попробуете его пропустить, либо пойдете своему счастью на встречу.

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