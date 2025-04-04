Китай ввел ответные торговые пошлины против импортных товаров из США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Раткогло

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Их размер составил 34%.

Китай вводит ответные тарифы на импортные товары из США вответ на санкции Трампа. Как сообщают китайские СМИ, вся поступающая в страну продукция из США будет облагаться дополнительным 34% налогом.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным примером одностороннего запугивания. В соответствии с Законом о тарифах Китайской Народной Республики, Таможенным законом Китайской Народной Республики, Законом о внешней торговле Китайской Народной Республики и другими законами и нормативными актами, а также основными принципами международного права, а также с одобрения Государственного совета, с 12:01 10 апреля 2025 года на импортные товары, происходящие из Соединенных Штатов, будут введены дополнительные тарифы», — говорится в официальном заявлении Тарифной комиссии Госсовета КНР.

Пошлины будут касаться всех импортируемых товаров и не будут снижены в ближайшее время. Они являются ответом на введенные два дня назад повышенные тарифы на импорт, которыми президент США Дональд Трамп попытался урегулировать экономическое состояние своей страны. В отношении Китая были введены одни из наивысших тарифов — они составили 34%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple повысит стоимость iPhone из-за торговых пошлин Трампа.