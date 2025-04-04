Туристический автобус перевернулся на юге Таиланда

На юге Таиланда перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами Читайте на

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

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В момент аварии в салоне находилось 40 человек.

В провинции Сураттхани на юге Таиланда туристический автобус перевернулся. Об этом сообщает тайское издание Matichon со ссылкой на спасательную службу.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель потерял управление. Транспортное средство съехало на обочину, где опрокинулось. Водителя в момент ДТП выбросило из кабины на проезжую часть.

В салоне находились 40 человек, 21 пострадали. По данным туристической полиции королевства: шесть пассажиров пришлось госпитализировать. Это были граждане Великобритании, Нидерландов, Германии и Малайзии. Остальные получили легкие травмы.

Чтобы освободить людей из автобуса, спасателям пришлось разрезать специальным оборудованием покрытие транспорта. Сейчас Сотрудники посольства РФ в Таиланде выясняют, находились ли внутри россияне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дагестане камнепад снес машину с людьми в обрыв. Обломки, упавшие с близлежащей горы, буквально отбросили транспортное средство в обрыв. В машине находилось двое — водитель внедорожника погиб на месте, в то время, как пассажира со множественными травмами удалось спасти и доставить в местную больницу.