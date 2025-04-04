Скандал в Петербурге: десятки нарушений выявили в работе Государственной жилищной инспекции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В ходе расследования обнаружены: подложные документы, формальные отписки на жалобы, отсутствие контроля за исполнением предписаний.

Громкий скандал произошел в Санкт-Петербурге. По итогам проверки десятки нарушений выявили в Государственной жилищной инспекции. Сотрудники лишились премий, а некоторые и вовсе рискуют стать фигурантами уголовных дел. Те, кто должен был следить за соблюдение жилищных прав горожан, сами их нарушали. В ходе обысков были обнаружены поддельные протоколы собраний собственников. В чем еще оказались замешаны работники ведомства, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Восемь миллионов на уборку, почти пять — на охрану. Коммунальные тарифы в два с половиной раза выше городских. Но в новостройке комфорт-класса на улице Типанова уверены: деньги явно идут не туда. На улице сухо, а внутри льют ручьи с потолка до пола. Протекает гидроизоляция, стены сырые. А ведь дому всего четыре года. Три года назад жители образовали товарищество собственников жилья (ТСЖ), но отказаться от дорогих услуг управляющей компании не получилось.

«Провели голосование, набрали кворум и подали все документы электронно. Управляющая компания положила сверху еще один протокол, чем Государственная жилищная инспекция (ГЖИ — Прим. ред.) воспользовалась и ответила нам, что их протокол более свежий. От нас отмахивались, ГЖИ от нас отписывались», — рассказал председатель ТСЖ «Типанова 23-1» Алексей Рудик.

Борьба с таким двоевластием будет долгая и тяжелая, говорят в соседнем районе. К работе ТСЖ на улице Краснопутиловской смогло приступить только спустя три года судебных разбирательств. Со скандально известной в Петербурге управляющей компанией (УК) «Пулковская усадьба». Примерно так выглядели встречи собственников жилья и обслуживающей компании. В заложниках - месяцами без воды, с затопленными подвалами и обваливающимися фасадами - оказались 25 тысяч жильцов из 113 домов. Вся деятельность УК была лишь на бумаге. Количество проблем росло вместе с долгами перед снабжающими организациями. К июню 2023 года они уже превышали 47 миллионов.

«Количество административных правонарушений со стороны „Пулковской усадьбы“ за два года достигло более 230 штук. Было сказано, что наличие такого количества нарушений не является основанием для лишения „Пулковской усадьбы“ лицензии», — поделился председатель правления ТСЖ «Краснопутиловская 121 а» Никита Летов.

Свергнуть управляющую компанию удалось только после возбуждения уже уголовного дела и ареста директора этой и еще двух таких же организаций. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в работе жилищных инспекторов. Тех, кто, по мнению контролирующих органов, не вникал в проблемы горожан, не инициировал проверки и не отслеживал исполнение выданных предписаний, а именно этим и должны заниматься государственные инспекторы, постигло наказание: 16 должностных лиц лишили премий. В отношении еще восьми инспекторов служебные проверки продолжаются.

«Судьба многоквартирного дома в руках собственника этого многоквартирного дома. А вот надзирает за этим всем специализированный орган: Государственная жилищная инспекция, который есть в каждом субъекте Российской Федерации. За жилищной инспекцией надзирает прокуратура», — объяснил руководитель ассоциации управляющих организаций Владислав Воронков.

А вот проверка подлинности подписей в протоколах в обязанности жилищных инспекторов не входят. Хотя большинство жалоб — именно на фиктивные собрания. С 1 марта у россиян появился новый инструмент: голосование через Госуслуги. Максимально прозрачно и достоверно. Но малейшая ошибка в регистрации или заполнении бланка — и голос не засчитан.

«Иногда же ошибки - они не очевидные, не такие, чтоб цифру неправильно ввел, а чисто методические ошибки. Дьявол, как всегда, в мелочах. И это самое обидное для всех организаторов, потому что после того, как они получают отказ, у них просто опускаются руки», — сказал член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.

Да и онлайн-сервисы освоили пока далеко не все собственники жилья. Поэтому в случае провала электронного голосования и молчания со стороны инспекторов дорога, как и прежде, остается одна: в суд.