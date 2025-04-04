Фото, видео: 5-tv.ru

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Американский эксперт считает, что именно европейские страны сегодня выступают главными тормозами на пути к дипломатии.

Европа, похоже, единственная не осознает, что взаимной безопасности нужно добиваться путем переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил американский экономист Джеффри Сакс. Речь о возглавляемой Лондоном и Парижем партии войны. Пока США и Россия говорят о дипломатическом урегулировании, европейские ястребы планируют и дальше воевать до последнего украинца. При этом Киев, который, по идее, должен быть больше всех заинтересован в мире, проявляет полную недоговороспособность.

«Украина делает высокие ставки на мир, но она не стремится к миру. Она просто хочет продолжить провалившийся проект. Многие в Европе, похоже, удовлетворены тем, что Украина продолжает истекать кровью, продолжает проигрывать, несет крупные потери, потому что они думают, что это удерживает Россию от них. Это опять же глупо и цинично», — заявил Сакс.