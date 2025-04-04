Ярмарка современного искусства «Арт Россия» объединила более 200 галерей и художников

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

В качестве специальной темы в этом году — культурная дипломатия.

Крупнейшая ярмарка современного искусства «Арт Россия» открылась в Москве. В Гостином дворе представлены разные стили и творческие подходы. Одни работы поражают своими необычными решениями, а другие дают возможность окунуться в прошлое.

В качестве специальной темы в этом году — культурная дипломатия. Так можно познакомится с творчеством художницы из Ирана, чьи работы на аукционах продаются за сотни тысяч долларов. Выставку уже посетили российские звезды. Что приобрел себе народный артист России Филипп Киркоров рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Современные художники пошли дальше просто картин или скульптур. Предлагают, например, заглянуть в чужие окна. Или приоткрыть двери — в другие двери.

Участники выставки удивляют формами и цветом. А нижегородский стрит-арт художник Илья Спич, кстати, действующий сотрудник МЧС, еще и размером. Его изображение Красной площади — одно из самых заметных — полотно размером 5,5 на 1,5 метра.

«У меня есть еще больше. Самое большое — протяженностью более тысячи квадратных метров. Сейчас в последнее время сдерживаюсь», — рассказал художник.

Эта выставка во многом обещает стать рекордной. Во-первых, по числу заявок на участие — их подали больше пяти тысяч.

Эта ярмарка проходит уже в шестой раз, и в этом году она — самая масштабная. Свои работы здесь, в гостином дворе представили более 200 галеристов и независимых художников.

Это и новые имена, и признанные мэтры. Гости могут увидеть картины художника Владимира Волка. Его работы есть в Третьяковской галерее, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Волка называют мастером метафизического переосмысления, когда важнее не форма, а чувства от увиденного.

«Я очень люблю его пейзажи 1960-х. Вот такие старые московские дворики, которых сейчас уже нет, вместо которых стоят высотки», — сообщила его дочь Ирина Волк.

Картины своего отца на выставке представила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она видела, как эти полотна создавались.

«Он меня брал на пленэры, он говорил, что обязательно пейзажи, натюрморты надо рисовать с натуры. Он мне всегда рассказывал, как подбирать краски, в чем он черпал вдохновение. Он очень любил старые московские улицы, вообще очень любил Москву, его вдохновляло строительство», — рассказала Волк.

Если говорить о трендах этой выставки, один из главных — ностальгия. Художники обращаются к советскому прошлому, вспоминают беззаботное детство.

«Серия называется „бабуль, привет. Я скучаю“. У всех были бабушки и вот это что-то теплое внутри остается», — поведала художница Елена Романовская.

«Становление как бы человека как личности. От маленького — до большого. Это тема игрушек Это как флешбеки из памяти», — поделилась художница Анна Белан.

Специальная тема этого года — «Культурная дипломатия». На выставке есть павильоны художников стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Впервые здесь представлена персидская секция.

«Современные художники из Ирана участвуют в международных выставках, аукционах. Их работы самые продаваемые среди всех художников стран Ближнего Востока», — сообщил советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран и руководитель Иранского культурного центра в России Масуд Ахмадванд.

«Вот, я только что посетил иранский стенд. Очень красиво. Много российских талантливых художников молодых», — поделился певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати.

К отечественным художникам присмотрелся и народный артист России Филипп Киркоров. Даже успел что-то приобрести.

«Я коллекционер с недавнего времени. Года два. Но то, что я вижу, ну это мировой уровень», — рассказал он.

Кстати, трансформация, которую в последние годы переживали разные отрасли, положительно сказалась и на современном искусстве. Здесь тоже произошло, своего рода импортозамещение.

«Если говорить про российский рынок, то он, несмотря на ограничения, достаточно хорошо развивается. Молодые, неизвестные авторы, они себя проявляют. Для них это шанс», — подчеркнул сооснователь ярмарки «Арт Россия» Вадим Лобов.

Рекорд эта ярмарка может поставить и по числу гостей. Их здесь ждут больше 50 тысяч.