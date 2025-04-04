Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с Mercedes в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никулин Николай; 5-tv.ru
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Авария произошла на Донской улице.
Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем марки Mercedes в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Авария произошла на Донской улице возле Донского монастыря.
«Скорая перевернулась в результате ДТП», — рассказал собеседник.
По предварительным данным, в результате пострадал один человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане камнепад снес машину с людьми в обрыв. Инцидент произошел на трассе «Агвали — Шаури — Кидеро» — обрушившиеся на легковой автомобиль камни, упавшие с близлежащей горы, буквально отбросили транспортное средство в обрыв. В машине находилось двое — водитель внедорожника погиб на месте, в то время, как пассажира со множественными травмами удалось спасти и доставить в местную больницу.
В спасательной операции участвовали как сотрудники экстренных служб, так и простые очевидцы аварии — десятки мужчин помогли прибывшей на место спецтехнике вытащить разбитый автомобиль из оврага и оказать помощь пострадавшему. Сама машина также была очень сильно повреждена — у нее измят кузов и двери, а также разбиты почти все стекла.