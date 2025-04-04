АБ «РОССИЯ» вошел в ТОП-25 самых надежных кредитных организаций по версии Forbes

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В этом году он улучшил свою позицию на пять пунктов.

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 самых надежных кредитных организаций страны в рейтинге издания Forbes за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В 2025 году банк «РОССИЯ» улучшил свою позицию на пять пунктов, заняв в рейтинге Forbes 23 место.

При составлении рейтинга аналитики ориентировались на данные рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком России «АКРА», «Эксперт РА», НКР и НРА.

Как отметили в Forbes, эти оценки отражают кредитоспособность банков в рублях.

Банк «РОССИЯ» включен во вторую группу надежности — с высоким уровнем кредитоспособности, лишь немногим ниже максимального. К этой группе относятся крупные банки с госучастием и крупнейшие частные кредитные организации.

АО «АБ «Россия» — банк с головным офисом в Санкт-Петербурге. Ориентирован преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов.