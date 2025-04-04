В Турции почти 650 человек отравились шаурмой

Фото: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация.

В турецкой провинции Коджаэли 648 местных жителей попали в больницы из-за тяжелого пищевого отравления шаурмой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

Уточняется, что опасное блюдо все пострадавшие покупали в одном из кафе района Керфез.

По сообщениям медиков, у всех пациентов наблюдаются тошнота, рвота и сильная лихорадка. Двоим из них даже потребовалась госпитализация и лечение в стационаре.

Проведенная лабараторным управлением по контролю пищевых продуктов проверка злополучного заведения общепита показала, что в кафе использовалась курица, не соответствующая требованиям Турецкого продовольственного кодекса. Сейчас оба владельца закусочной арестованы, а сам ресторан опечатан.

Массовые отравления шаурмой все чаще стали происходить по всему миру. В России для регулирования подобных ситуаций даже был разработан специальный государственный стандарт (ГОСТ), установливающий единые требования к приготовлению блюда, его качеству и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что халатность производителей кормов для питомцев может стать причиной серьезных заболеваний и смерти животных.