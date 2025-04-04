«Две порции адреналина на колесах»: BMW анонсировала новинки автомобилей

BMW анонсировала три новинки своих моделей для показа на предстоящей выставке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Одна из моделей может напоминать мотоцикл.

Немецкая компания BMW анонсировала три новинки автомобилей для ежегодной выставки Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Об этом сообщает CenyAvto.

Среди них спортивная модель с двухместным купе, гоночная модификация M2 CS и концепция мотоцикла. Первая машина особенно в центре внимания. По мнению любителей производителя, это может стать последней версией BMW Z4. Кроме того, концепт Z4 Touring Coupe компания показывала два года назад во время данного мероприятия. Это сильнее подогревает интерес любителей данных автомобилей.

Вторая модель M2 CS оснащена трехлитровым шестицилиндровым двигателем с двойными турбинами, который способен развивать мощность в 525 лошадиных сил. Это сильнее стандартной версии, у которой было 473. Однако сюрприза по поводу дизайна, к сожалению, не будет, так как в Сети уже появлялись снимки тестовых прототипов.

В стороне не остается и мотоциклетное подразделение. Компания обещает «две порции адреналина на колесах» для любителей скоростных поездок. Детали пока держат в секрете, но очевидно это будет что-то особенное и технологичное. Не исключено, что представят концепцию электрического байка или новую версию одной из классических моделей.

Выставка обещает быть интересной даже в том случае, если новинки покажут только в виде прототипа. Главное — понять, что действительно пустят в производство, а что останется в фантазиях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие знаковые модели вскоре появятся у дилеров.