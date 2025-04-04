Корабли РФ и Индии провели стрельбы на учениях в Бенгальском заливе

Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office

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На различных этапах были задействованы палубные вертолеты морской авиации.

Россия и Индия провели совместные артиллерийские стрельбы в рамках военно-морских учений «Индра Нэви-2025». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Отработка различных тактических задач проходила в Бенгальском заливе — ВМФ РФ и ВМС Индии попрактиковались в маневрировании, борьбе с БпЛА и безэкипажными катерами условного противника, а также выполнили задачи по конвоированию судна и организации пополнения запасов на ходу траверзным способом. Артиллерийские же стрельбы проводились по морским и воздушным целям.

В учениях были задействованы российские и индийские вертолеты «Ка-27М» и «Четак», а также корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», Кутар», средний морской танкер «Печенега» и эсминец «Рана».

После успешного выполнения всех поставленных задач, корабли обеих стран проследовали в индийский порт Ченнаи, где состоялась официальная церемония закрытия учений.

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