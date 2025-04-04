ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Подозреваемого задержали.
В Подмосковье 2 апреля был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов. Об этом сообщил сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что для этой цели злоумышленники завербовали через соцсети 49-летнего военнослужащего министерства обороны РФ. Подозреваемый был пойман сотрудниками ФСБ после получения взрывного устройства. Его задержали и допросили.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункта «а» частью 2 статьи 205 УК РФ, частью 1 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В данный момент устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Мужчина финансировал ВСУ и занимался администрированием проукраинских ресурсов. Все противоправные действия подозреваемый осуществлял по собственной инициативе на безвозмездной основе.