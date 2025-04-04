Придется переплачивать? Взлетит ли iPhone в цене из-за пошлин Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Решение главы Белого дома меняет положение мировой торговли.

Цены на смартфоны iPhone вырастут до 2300 долларов из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава Белого дома накануне ввел против 185 стран государственный денежный сбор. Это в свою очередь меняет положение мировой торговли. Новые меры коснутся и мобильных телефонов от американской корпорации Apple, поскольку самые высокие тарифы США затронут страны, где производятся устройства. Речь идет о Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

Согласно прогнозам Rosenblatt Securities, пошлины могут привести к росту цен до 43%. В таком случае стоимость самой дешевой модели, которая продается за 799 долларов, может увеличиться до 1142. А за более дорогой iPhone 16 Pro Max придется отдать до 2300 долларов (более 190 тысяч рублей по нынешнему курсу. — Прим.ред.).

Перед Apple встанет непростой выбор: или взять на себя лишние расходы, или переложить на клиентов. Однако в агентстве отметили, что компания постарается воздержаться от каких-либо серьезных повышений цен до этой осени, когда будет запущен iPhone 17.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ЕС готовит ответный пакет мер на решение США увеличить пошлины.