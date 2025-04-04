Песков оценил возможность возобновления диалога с Европой

Кремль не получал сигналов от Европы о желании организовать переговоры с Путиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее финский президент сообщал, в ЕС начали обсуждать возможность возобновления контактов.

Кремль пока что не получал никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого члены «коалиции желающих» по Украине признали, что хотя бы один из европейских лидеров должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщал финский лидер Александр Стубб. Прежде всего это стоит сделать представителям Франции или Великобритании, добавлял Стабб.

Обсуждение восстановления диалога с Россией велось на полях саммита в Париже 27 марта. В мероприятии приняли участие президенты и главы правительств из 28 стран. Также в саммите участвовал генеральный секретарь НАТО, глава Европейского совета и Европейской комиссии. Присутствовали послы Австралии, Австрии и Канады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков рассказал о самом важном вопросе в переговорах по Украине. Официальный представитель Кремля пообщался с западными журналистами.