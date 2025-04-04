Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Ислама

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик почти не ходит.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетнего Ислама.

Из-за ДЦП мальчик почти не ходит. Ребенку нужна срочная операция, стоимостью более миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 2 503 605 рублей. Остальные средства пойдут на лечение других подопечных благотворительного фонда.

Большое вам спасибо!