Фото, видео: Reuters/ Stephanie Lecocq; 5-tv.ru

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Теперь Киев заговорил о «дипломатическом пути».

Президент Украины Владимир Зеленский вновь начал торговаться по поводу потерянных территорий. На встрече с предпринимателями из Черниговской области глава киевского режима заявил, что никогда не признает новые российские регионы. И добавил, что военным путем вернуть их не получится.

«Можно попробовать найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем. Я думаю, что это, наверное, единственный путь касательно некоторых территорий», — заявил Зеленский.

Судя по всему, в Киеве начали понимать, что на поле боя против России у них нет шанса. Впрочем, не помогут Украине и политические ухищрения. Ведь, как ранее заявляли в нашем МИД, никаких территориальных уступок Киеву не будет, ведь жители Донбасса и Новороссии уже сделали свой исторический выбор в пользу нашей страны на референдуме.