Кирилл Дмитриев рассказал об итогах переговоров в США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сообщил об уважительном и конструктивном тоне команды Трампа.

Восстановление диалога Москвы и Вашингтона стало главной темой переговоров Кирилла Дмитриева в США. Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал об итогах прошедших встреч с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Сделаны сразу несколько шагов вперед. В том числе обсуждали вопросы экономического и инвестиционного характера.

Дмитриев отметил большое желание американских компаний вернуться в Россию. Тут, безусловно, Москва будет исходить в первую очередь из интересов российского бизнеса. Также на повестке — возможное партнерство в Арктике, в разработке редкоземельных металлов и других секторах. Фактически идет работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США. Кирилл Дмитриев отметил: по многим вопросам есть разногласия. Но в администрации Трампа слышат позицию России, ищут компромиссы и ведут диалог уважительно.

«Мы безусловно, фиксируем позитивную динамику в наших отношениях, и потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия. Но главное, что мы видим позитивный и созидательный настрой администрации президента Трампа и его ключевых представителей», — отметил Кирилл Дмитриев.

При этом в мире есть много игроков, которые пытаются сорвать российско-американский диалог, подчеркнул Дмитриев. Поэтому важно продолжать говорить напрямую. Для этого американские чиновники приглашены в Россию. Европейские политики и СМИ ведут скоординированную кампанию по дезинформации, распространяют фальшивые идеи о русской угрозе. В частности, об этом спецпредставителя президента России спрашивали в эфире ключевых американских телеканалов. Дмитриев назвал вещи своими именами.

«Идея о том, что Россия может напасть на Европу — просто безумна! И проблема в том, что таких сумасшедших людей много. Они собираются вместе и эти безумные идеи обсуждают. И эта группа сумасшедших пытается предлагать какие-то решения по Украине», — заявил он.

Задали вопрос и про санкции. Кирилл Дмитриев заявил: Россия тут не выдвигает никаких предварительных условий об их снятии. При этом американские компании потеряли около трехсот миллиардов долларов, напомнил Дмитриев. И добавил, что ограничения могут быть сняты в будущем.