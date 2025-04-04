В секторе Газа за сутки погибли более 110 палестинцев
Al Jazeera: в секторе Газа за сутки погибло не менее 112 палестинцев
Фото: Reuters/Hatem Khaled
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С момента прекращения огня бомбардировкам подверглось около 600 объектов.
За сутки в секторе Газа из-за атак Израиля погибли 112 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«С рассвета израильская армия убила по меньшей мере 112 палестинцев в секторе Газа, 71 из них в городе Газа на севере, среди погибших — десятки детей, женщин и стариков», — информируют СМИ.
Уточняется, что с момента прекращения огня 18 марта из-за бомбардировок территорий анклава было поражено около 600 целей.
Сообщалось также, что армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем школам в секторе Газа, в которых укрывались палестинцы. В результате атаки погибло 33 человека, более 100 раненых.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 гуманитарных добровольцев. Представители Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны попали под обстрел в районе Тель-аль-Султан города Рафах. Один из сотрудников PRCS пропал без вести.
Медработников похоронили в братской могиле на юге Газы.