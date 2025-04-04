За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим предпринял попытку совершить массированную атаку на РФ.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников ВСУ на регионы России. Было уничтожено 107 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 34 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 30 в Орловской, 18 — Липецкой, семь в Калужской области. Помимо этого, по четыре беспилотника ПВО сбили над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. Еще по три уничтожили при попытке нанести удар по Тамбовской области и по территории Московского региона.

Также два дрона противника перехватили в Брянской области. И по одному в Воронежской и Тульской.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, никто их жителей не пострадал. На местах происшествия ведутся проверки.

«Очередное подтверждение бесчеловечности и недоговороспособности киевского режима. Мы продолжаем всеми силами поддерживать наших бойцов в зоне СВО, каждый день приближающих нашу Победу!» — написал он в своем Telegram-канале.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские бойцы освободили Пантелеймоновку.