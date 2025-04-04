Власти США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

Фото: Zuma/ТАСС

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Девушку задержали за ввоз на территорию Штатов эмбрионов лягушки.

Администрация американского президента Дональда Трампа отказалась освобождать ученую из России Ксению Петрову, пишет Bloomberg. Девушку задержали в феврале за ввоз на территорию США эмбрионов лягушки.

«Ксения Петрова была задержана таможенным и пограничным патрулями 16 февраля в бостонском аэропорту Логан после поездки во Францию, потому что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые ввезла в страну в рамках своих исследований», — пишет агентство.

Власти страны считают, что Петрова «не доказала, что не представляет опасности для общества или безопасности США», а потому отказали ей в условно-досрочном освобождении. Bloomberg уточняет, что задержание российской ученой произошло на фоне политики Трампа по борьбе с иммиграцией. У Петровой отобрали визу, сейчас она находится в иммиграционной тюрьме в Луизиане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянин Олег Пацуля был приговорен к шести годам тюрьмы в США. Мужчина признал свою вину по двум статьям. Речь идет об организации незаконного экспорта товаров их США без лицензии и отмывании денег в особо крупном размере.