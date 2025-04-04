Фальсификация жирами: почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В пробах обнаружили заменители молока и добавки, не указанные в составе.

В России упало качество сливочного масла. Масштабную проверку устроил Россельхознадзор. На экспертизу отправили тысячи образцов. И как выяснили «Известия», в четверти из них нашли грубые нарушения. Например, многие производители используют молоко низкого качества или вовсе его заменитель.

Кроме того, в пробах обнаружили крахмал, соду и пищевые добавки, которые не указаны в составе на упаковке. Все это говорит о том, что система маркировки пока не справляется с задачей. Фальсификат не блокируется. А производители платят штрафы и продолжают поставлять некачественный продукт на прилавки. В Госдуме уже разрабатывают новый механизм, который поможет оперативно блокировать и изымать подделки.