Плотная дымка: в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

В Краснодаре затопило улицы и подъезды после продолжительного ливня.

Густой туман нарушил работу аэропорта Сочи. Сразу девять самолетов не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минеральные воды. Рейсы на вылет также пришлось задержать. Околонулевая видимость была и в самом городе. Плотная дымка опустилась на курортные и жилые районы города.

А в столице региона — Краснодаре — устраняют последствия мощного ливня. Подтопленными оказались первые этажи жилых домов, кафе и магазины. Под водой скрылись дороги и тротуары. Водители стояли в многокилометровых пробках. А пешеходы местами могли пройти лишь по колено в воде.

Городские службы работают в усиленном режиме. На улицы вывели мотопомпы и спецтехнику с насосами, чтобы откачать воду. По прогнозам, непогода задержится в Краснодаре на весь день, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается град и порывистый ветер до 20 метров в секунду.