Один человек погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru
Еще один мирный житель ранен.
Информация из Брянской области. Один мирный житель погиб в результате атаки украинских дронов. По данным властей, целенаправленный удар был нанесен по поселку Белая Березка Трубчевского района.
После взрыва осколочные ранения получили двое жителей, один из них скончался в больнице. Также повреждены несколько автомобилей и многоквартирный дом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.