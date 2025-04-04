«Есть большой прогресс»: Трамп о сделке по украинскому конфликту
Трамп рассказал о прогрессе в сделке по украинскому конфликту
Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
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Американскому президенту недавно удалось поговорить с Зеленским.
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский готовы заключить сделку по мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на борту Air Force One.
Трамп рассказал, что недавно общался с Зеленским, и «разговор прошел хорошо». В ходе беседы украинский президент заявил о том, что готов к построению диалога.
«Я думаю, у нас есть большой прогресс. Он (Зеленский. — Прим. ред.) готов заключить сделку. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку, и тогда и остановим убийства тысяч молодых людей каждую неделю», — сказал Трамп.
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