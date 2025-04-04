Огромные возможности: Дмитриев о влиянии западных санкций на экономику России

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

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Американские компании понесли ущерб в 300 миллиардов долларов, покинув наш рынок.

Экономика России функционирует вопреки западным санкциям. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон.

Решение покинуть российский рынок обошлось компаниям США в 300 миллиардов долларов, отметил Дмитриев. Когда они захотят вернуться, санкции против России могут быть смягчены. При этом Москва сейчас не выдвигает никаких предварительных условий.

Глава РФПИ подчеркнул, что между Россией и США существуют огромные возможности для построения диалога и сотрудничества. А идея о том, что РФ может напасть на Европу, абсолютно безумна.

В администрации американского президента Дональда Трампа не рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО. К слову, такое мнение является широко распространенным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит Дмитриева в Вашингтон. Чтобы решить все разногласия между Россией и США потребуется еще ряд встреч, однако в ходе недавно состоявшейся уже был достигнут значимый прогресс.