«Россия продолжает оставаться открытой»: в ЦБ рассказали о возвращении иностранных банков

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Некоторые компании из США планируют участвовать в ПМЭФ-2025.

Что касается России, то пошлины нас обошли в первую очередь благодаря колоссальному количеству санкций, уже введенных против нашей страны. Однако экономист Дмитриев проводит встречи в Вашингтоне. В Москве Эльвира Набиуллина сегодня призналась, что уже давно идут переговоры с иностранными банками об их возвращении в Россию. Ответственный секретарь Петербургского Международного Экономического Форума сегодня встретился с главой Американской Торговой палаты в России — Робертом Эйджи. Да и в Кремле не скрывают, интерес к российскому рынку есть.

«Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес, они их всех приветствую на форуме. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широкий. Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный. Поэтому это вполне нормальное явление. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами», — заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.