«Шокирует»: во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик Николя Дюпон-Эньян обратил внимание на то, что это уже не первый подобный случай в Евросоюзе за последнее время.

Французский политический и государственный деятель Николя Дюпон-Эньян высказался по поводу ситуации вокруг кандидата на пост президента страны — Марин Ле Пен. По словам политика, запрет ей баллотироваться на грядущих выборах 2027 года — это шокирующее проявление произвола.

«Тем временем суд запретил ей баллотироваться, что весьма шокирует. Теперь, очень скоро, через год, состоится суд, который, я надеюсь, разрешит ей участвовать, потому что даже если она и является конкуренткой, я считаю, что только французы могут решить, кто имеет право баллотироваться. И мы имеем дело с Европейским Союзом, который, как и в Румынии, хотел запретить кандидатуру Кэлина Джорджеску. Это скандал», — негодует Дюпон-Эньян.

Подробности этой истории смотрите в программе «Известия. Главное» в эту субботу на нашем канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовный суд Парижа приговорил лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно (в виде электронного домашнего ареста), штрафу в размере 100 тысяч евро и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.