«Уже не сложилось»: почему Марго Овсянникова перестала верить в вечную любовь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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У подруги Филиппа Киркорова насыщенная личная жизнь.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» и певица Маргарита Овсянникова заявила, что больше не верит в вечную любовь. В этом звезда с горечью призналась в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«В любовь на всю жизнь я не верю. С пупсиком уже не сложилось — значит уже не на всю жизнь», — вынуждена констатировать Овсянникова.

«Пупсиком» знаменитость называет своего загадочного бойфренда, который внезапно появился в ее жизни в феврале 2025 года. До встречи с ним она успела выйти замуж за еще одного неизвестного, родить ему ребенка, развестись, начать отношения с неким Виталием и даже стать фавориткой короля поп-музыки Филиппа Киркорова. Однако недавно, появившись на одной из торжественных церемоний в гордом одиночестве, она заявила, что теперь у нее новый парень.

Избранник Овсянниковой вновь остался инкогнито — Марго лишь описала его словом «пупсик» и добавила, что он похож на популярного певца Джастина Бибера. Однако, судя по сегодняшнему комментарию, «пупсик» отправился в копилку к другим бывшим парням эпатажной звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян попали под капельницу.