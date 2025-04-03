«Специфика расчета»: как оплатят труд в майские праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Россиянам, работающим в красные дни календаря, зарплату удвоят.

Работники по найму, которые уйдут в отпуск в мае, получат меньше, чем те, которые предпочтут другой период для отдыха. Об этом рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Lenta.ru.

«В период отпуска выплачивается средний заработок. Как правило, средний заработок ниже заработной платы. Потому что такова специфика расчета. Так, в мае рабочих дней 18, а, например, в апреле их 22. Это значит, что в мае стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в апреле», — прокомментировала сложившуюся ситуацию она.

Эксперт также подчеркнула, что вышедшие на смены в период с 1 по 4 и с 8 по 11 мая россияне получат заработную плату в двойном размере. Более того, работники в выходные, по желанию, могут взять отгул.

«Если зарплата приходится, например, на 2 мая или на 4 мая, то ее необходимо будет выплатить 30 апреля. Или если она приходится на 8, 9, 10 мая, то надо будет выплатить 7 мая», — уточнила сроки выплат специалист.

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