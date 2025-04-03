Не только красиво: как превратить маникюр в свой талисман в апреле

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Следует обратить внимание не только на цвет, но и на форму ногтей, чтобы привлечь удачу.

Нежный маникюр с яркими акцентами на нескольких пальцах станет самым универсальным решением в апреле 2025 года. О главных трендах сезона рассказало издание Life.ru.

По информации издания, цвет морской волны поможет модницам восстановить организм после зимних простуд, а лавандовый — избежать эмоционального выгорания уже в весенний период.

Тем, кто мечтает о любви, специалисты рекомендуют покрасить ногти в красно-розовые тона. В свою очередь, выбор в пользу покрытий с эффектами «хамелеон» или «перламутр» даст толчок позитивным переменам в жизни.

Наконец, золотистый блеск ногтей поспособствует финансовому благополучию. Эффект можно будет усилить с помощью ювелирных украшений. Однако, готовясь к переговорам или собеседованиям, стоит все же отдать предпочтение изумрудному цвету. Именно он отвечает за успех в денежных сделках.

Более того, лучшей формой ногтей во втором месяце весны станет миндалевидный контур, а посещать маникюрные салоны эксперты посоветовали в дни растущей луны — с 3 по 16 апреля.

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