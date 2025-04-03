Глава ФИФА заявил о возможном возвращении России в международные турниры

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Соколов; 5-tv.ru

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Однако решение зависит от политической обстановки.

Россия вскоре может вернуться в мировой футбол. Этого не исключил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По крайней мере, ему этого очень хотелось бы.

«Наш мир разделен, мы должны использовать каждую возможность объединять людей. Идут переговоры насчет мира на Украине. Надеюсь, скоро сможем перейти к следующему шагу, также вернуть Россию в футбольный мир. Это будет означать, что все разрешилось», — заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

В свою очередь глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сказал, что наши команды смогут вернуться в европейские соревнования после окончания конфликта на Украине.