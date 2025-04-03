Тайный бизнес Ермака: чиновники Украины покрывают незаконную торговлю органами

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Обнаружены документы, указывающие на связь главы офиса Зеленского с нелегальным бизнесом трансплантологии.

Новые детали бизнеса по продаже органов украинских солдат выяснили «Известия». Подпольные хирурги работали не просто под прикрытием высокопоставленных чиновников. К «черной трансплантологии» может быть причастен глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Ермак. Но доказать это практически невозможно, все уголовные дела рассыпаются. Наша съемочная группа провела собственное расследование, подробности происходящего рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Эксклюзивные кадры из Москвы легли в основу громкого журналистского расследования. Столичный диггер помог нашей съемочной группе оказаться в одном из самых секретных мест города — посольстве Украины. В толстых папках тонны важной информации. Какие-то документы сотрудники посольства успели уничтожить, некоторые оказались в распоряжении нашего телеканала. Среди прочего удается выйти на сенсационную схему, связанную с Минздравом Украины. Где не последнюю роль играет глава офиса президента Андрей Ермак.

Открытые данные украинского реестра. Андрей Ермак является совладельцем организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет компанией «Медстандарт». В 2020 году эти организации получают широкий и бесконтрольный охват услуг на рынке. Уже тогда в отношении этих организаций возбудили несколько уголовных дел, материалы даже были направлены в суд. Но внезапно в Верховной Раде с небывалой скоростью принимают закон № 5610 «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и словно по волшебству все дела в отношении медицинских организаций Ермака прекращаются.

«В Верховной Раде, соответственно, были приняты поправки в налоговое законодательство, которые в целом в совокупности облегчили режим трансплантации органов», — рассказал кандидат юридических наук Игорь Семеновский.

Этот же закон помогает Ермаку и его бизнес-партнерам освободить от налогов любые операции, связанные с трансплантацией органов. А уже с началом специальной военной операции в вопросах трансплантологии эксперты говорят о тотальном произволе. Так, например, в Артемовске в самом разгаре боевых действий мирных жителей стали хоронить без специальных справок, которые должны были выдавать медучреждения.

«У нас был договор с похоронными службами, что если не могут добраться за справкой, чтобы их хоронили», — рассказала главный врач Артемовской городской поликлиники Ольга Бахмут.

Получается, погибшего скорым образом похоронили, и какие манипуляции с органами могли проводить медики, узнать невозможно. И снова фигурирует странный закон, который был принят задолго до начала СВО, согласно которому можно изымать органы для трансплантации без нотариального согласия лица. Люди, которым удалось вырваться из рук полевых украинских хирургов, вспоминают странные события: как легко раненные солдаты Вооруженных сил Украины внезапно умирали в госпиталях.

Российские военные говорят о регулярных дерзких операциях со стороны ВСУ, когда внезапно ночью вблизи первой линией обороны появлялись не ударные, а обычные вертолеты. Возможно, таким образом проводилась эвакуация необходимых органов для пересадки.

И вот на Украине всплывает еще один шокирующий случай. Летом 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который, по версии следствия, занимался торговлей украинскими детьми, в том числе для пересадки органов. И по некоторым данным, связан задержанный был с той самой компанией «Медстандарт», что входит в сферу влияния Ермака.

Закарпатец наладил незаконный бизнес для быстрого заработка. Он нашел женщину из Житомира и пообещал за продажу ее однолетнего ребенка пять тысяч долларов. Что показательно, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, это примерно два миллиона рублей. Похоже, вмешался кто-то из высоких покровителей. После внесения необходимой суммы обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Но медицинские компании Ермака продолжают исправно работать, к ни у украинских следователей вопросов не возникает.