«Меня волнует»: Юрий Быков поделился творческими планами

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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По словам великого режиссера, его любимый типаж лирического героя — это «сломанный богатырь».

Для киноактера и режиссера Юрия Быкова самый любимый типаж героя — это «сломанный богатырь». Об этом, а также о своих планах и трудностях, с которыми сталкивался, сценарист рассказал в новом выпуске проекта «Телега. Подкаст».

«Меня всегда интересовали в первую очередь персонажи, такие сломанные богатыри. И, отвечая на вопрос, чем я буду дальше заниматься, я буду так же, как и раньше искать героя, который меня волнует», — поделился Быков.

Он также рассказал, что было бы здорово снять фильм, где любовь не только воспевается и интерпретируется как высокое чувство, а где ради нее совершаются «ужасные поступки».

«А есть ли обратная сторона, когда она превращает в животное человека?»— задался вопросом артист.

Совмещать роль режиссера и актера — сложно, рассказал Быков, комментируя работу над собственным фильмом «Сторож». Он отметил, что картина — это не только ее автор, но и команда — люди, которые ее создают.

«Временем на поиск другого артиста мы не располагали. А я не хотел сниматься, честно вам скажу. Была зима, очень много ночных сцен, и быть в кадре, и за монитором одновременно — это просто ад. Клянусь, сниматься самому у себя не хочется никогда», — признался он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах в начале 2026 года.