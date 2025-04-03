«Не только разговаривать»: Песков о самом важном вопросе в переговорах по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Официальный представитель Кремля пообщался с западными журналистами.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в решении вопроса с конфликтом на Украине важно не только говорить о своих интересах, но и убедиться, что твои слова были услышаны. Об этом Песков рассказал в беседе с зарубежным изданием Bloomberg.

«Россия предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску урегулирования, что требует времени и усилий. Все предпочли бы не воевать, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными, это то, что мы имеем с нынешней американской администрацией», — сообщил Песков.

Он также объяснил, что Кремль не обеспокоен угрозой Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня, так как президент Путин понимает, что Трамп представляет собой лучший на сегодняшний день шанс положить конец конфликту, и хочет продолжить американскому коллеге дипломатию, а не войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по поручению президента России Владимира Путина проводятся регулярные встречи с представителями администрации президента Соединенных Штатов.