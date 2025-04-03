Готовят почву? Linkin Park решили вернуться в Россию

Фото: www.globallookpress.com/Martin Harris/Capital Pictures

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В ноябре коллектив выпустил дебютный клип в новом составе, после смерти одного из участников.

Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Об этом стало известно 5-tv.ru из базы ведомства.

Согласно документам, заявка от американской рок-группы поступила 1 апреля. Свежий товарный знак будет использоваться для создания аудиовизуального контента — от студийных записей до живых выступлений, а также для запуска линейки одежды и организации мероприятий.

Официальных заявлений от музыкантов не было, однако это явный сигнал: Linkin Park готовы к масштабному ребрендингу, совпадающему с выходом нового альбома и появлением в составе группы солистки, сменившей покойного Честера Беннингтона. Дебютный клип с ее участием, представленный в ноябре 2024 года, уже взорвал интернет, доказав, что даже после трагедии коллектив способен удивлять.

Интересно, что заявка группы контрастирует с недавним отказом Роспатента зарегистрировать торговую марку «Я русский» заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Linkin Park, судя по всему, тщательно подготовили почву. Новый логотип станет не просто символом, а мостом между легендарным прошлым и смелыми экспериментами — от электронных битов до неожиданных коллабораций.

Поклонники гадают: станет ли обновленный имидж частью грядущего мирового тура или речь о создании отдельной субкультуры вокруг бренда? Ясно одно — Linkin Park продолжают эволюционировать, доказывая, что даже спустя десятилетия они остаются в авангарде музыкальной индустрии. А Россия, с большим количеством преданных фанатов, — ключевая точка на карте их новой эпохи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспатент отказался регистрировать торговую марку певца SHAMAN «Я русский»