Язык тела: на что обращают внимание мужчины на первом свидании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В современном мире сильному полу требуется гораздо больше, чем просто красивая внешность.

Мужчина на первом свидании, в первую очередь, смотрит на взгляд и энергетику женщины. Об этом психолог Татьяна Василькова рассказала aif.ru.

Взгляд, от которого не скрыться

Первое, что фиксирует мужчина — не идеальная укладка или макияж, а живой, завораживающий взгляд. В нем должна читаться энергия: любопытство, азарт, внутренний огонь. Именно это заставляет его думать: «С ней точно не уснешь в обнимку с телефоном».

Эмоции, создающие «эффект магнита»

Легкая увлеченность, искренний смех, умение слушать и вовремя задать неожиданный вопрос — это те «молнии», что пробегают между людьми. Когда мужчина ловит себя на мысли, что рядом с женщиной он чувствует себя интереснее — это уже половина успеха.

Язык тела: невидимые нити доверия

Открытые жесты, спокойная осанка, улыбка, которая возникает естественно, а не «по сценарию». Даже поворот плеча в его сторону может стать сигналом: «Здесь безопасно, здесь хочется остаться». Мужчины подсознательно считывают, комфортно ли им быть рядом.

Глубина вместо глянца

Первое впечатление создает внешность, но финальную точку ставит содержание. Умение поддержать разговор о чем-то за рамками поверхностных тем, небанальные мысли, страсть к своему делу — это то, что заставляет мужчину возвращаться. Красота притягивает взгляд, а интеллект и душа — внимание.

Мужчина ищет себя в женском отражении

После свидания мужчины редко анализируют детали. Важно лишь ощущение легкой эйфории: будь то чувство свободы, вдохновение или азарт от общего диалога. Если он уходит с мыслью, что рядом с избранницей хочет быть лучше, то можно считать, что знакомство прошло успешно.

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