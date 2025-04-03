Вспышки на Солнце: чего ждать метеозависимым от 4 апреля

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Космические возмущения в пятницу начнут активный геомагнитный период.

Жителей Москвы и других регионов средних широт ожидает умеренная магнитная буря 4 апреля. О том, как встретить и пережить вспышки на Солнце, россиянам рассказало агентство URA.RU.

По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пик солнечной активности в этот день придется на вечернее время. Более того, вернется в спокойное состояние Солнце лишь к вечеру субботы.

В будущем, по данным специалистов, стабилизация не предвидится. Еще большее испытание предстоит пройти метеозависимым в период с 7 по 10 апреля, который охарактеризуется гораздо более интенсивными возмущениями.

Исходя из долгосрочных прогнозов, специалисты порекомендовали страдающим от хронических заболеваний и головных болей в ближайшее время соблюдать режим сна и бодрствования, пить больше воды, избегать стресса и меньше часов проводить перед экранами телефонов и компьютеров.

Более того, эксперты подчеркнули, что конец марта ознаменовался рекордным числом космических возмущений. Так, было зафиксировано 50 вспышек разной интенсивности.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ждать магнитные бури.