Не срослось: почему возникают осложнения после переломов

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Комплексное лечение помогает пациентам справиться с нарушением целостности костей.

У пациентов с нарушенным кровообращением переломы не срастаются вплоть до девяти недель. Соответствующей информацией поделился профессор кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, врач Александр Дорохин в беседе с aif.ru.

«Такое нередко происходит при тяжелых травмах, огнестрельных ранениях, ДТП, падениях с высоты», — рассказал он о причинах неправильной циркуляции крови в организме.

Более того, по словам эксперта, самые тяжелые последствия у детских переломов, потому что кости у малышей еще растут.

«Если в момент травмы зона роста пострадала и ростковый хрящ был поврежден, может произойти закрытие зоны роста. В таких случаях врачи наблюдают за ребенком и в последующем исправляют возникшую деформацию или укорочение конечности», — объяснил врач.

Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день хирурги и физиотерапевты вместе оказывают помощь при переломах любой степени.

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