Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Один из пунктов находится в Донецкой Народной Республике (ДНР), а второй — в Запорожской области.

Бойцы армии России освободили населенные пункты Веселое в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО).

Кроме того, известно, что российским военным удалось нанести поражение украинскому отряду специального назначения «Омега» в ДНР, а также уничтожить немецкий танк Leopard. Благодаря подразделениям группировки войск «Центр» боевики потеряли до 440 единиц живой силы в регионе.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.