Непростой и постепенный путь: Дмитриев высказался о переговорах России и США

Фото, видео: www.globallookpress.com/ White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что силы, противостоящие сближению стран, пытаются саботировать диалог, но процесс восстановления отношений идет вперед.

В Вашингтоне проходят российско-американские переговоры. В США по поручению президента России Владимира Путина находится спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. СМИ отмечают, что он уже провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

И уже появился первый комментарий Дмитриева. Он отметил, что во многих странах существуют многочисленные силы, которые заинтересованы в сохранении напряженности. Они сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это средств.

Процесс восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой и постепенный. Но каждая встреча позволяет двигаться вперед. По словам Дмитриева, противники сближения боятся, что Россия и США найдут точки соприкосновения как в международных делах, так и в экономике.