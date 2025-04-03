Приручила, как щенка? Седокова ответила на травлю из-за смерти Тиммы

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Экс-супруг знаменитости совершил самоубийство почти четыре месяца назад.

Правда о баскетболисте Янисе Тимме может изменить мнение общественности о нем. Такое заявление сделала певица Анна Седокова — экс-супруга спортсмена.

Спустя почти четыре месяца после самоубийства Тиммы артистка решила прокомментировать реакцию общества на трагедию и обвинения в ее адрес. По словам знаменитости, истина, которую она не раскрывает, может кардинально изменить мнение о Янисе.

«Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. <…> Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем? Думаете, об этом стоит говорить публично, только чтобы потешить интерес людей?» — спрашивала Анна.

Седокова заявила, что все четыре года, которые они были вместе, деньги зарабатывала лишь она. А баскетболист либо не работал, либо не брал за это оплату.

Знаменитость не понимает, как могла повлиять на бывшего супруга и спасти его.

«Как я могла это изменить? Если вы знаете, то напишите. Я каждую минуту себе задаю этот вопрос. Как я могла изменить решение взрослого двухметрового 30-летнего человека? Как?» — признавалась певица.

Седокова также обратилась к родным экс-супруга, которые винят в случившейся трагедии Анну. Она призвала их не «возить грязь» ради упоминаний в СМИ или подписчиков в интернете, а почтить память близкого человека чем-то хорошим. Например, организовать в его честь турнир или открыть школу.

Исполнительница отметила, что сама этого сделать не сможет, так как общественность настроена против нее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова заинтриговала снимками с неизвестным мужчиной.