Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Сегодня в страну прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — вопреки ордеру МУС.

Правительство Венгрии планирует отказаться от членства в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщает ТАСС со сылкой на офис премьера страны Виктора Орбана.

Правительство Венгрии объявило об этом вскоре после того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху, разыскиваемый по ордеру на арест МУС, прибыл в Венгрию с государственным визитом.

Это вторая поездка Нетаньяху за границу с тех пор, как были объявлены ордера арест самого премьера и бывшего министра Израиля Йоава Галланта. Нетеньяху посетил Вашингтон, чтобы обсудить будущее Газы с президентом Дональдом Трампом в феврале, но Соединенные Штаты, как и Израиль, не признают юрисдикцию МУС.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Израиля официально проинформировал ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ).