Глава МЧС проверил готовность Удмуртской Республики к сезону природных пожаров

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В борьбе с огнем спасатели будут использовать современные дроны и системы спектрального анализа.

Готовность Удмуртии к пожароопасному сезону проверил глава МЧС. Александру Куренкову доложили, что в регионе сформирована группировка спасателей численностью семь с половиной тысяч человек. Подготовлены опорные пункты и аэромобильные отряды.

Также продемонстрировали обмундирование, медицинские наборы и спецтехнику. Кроме того, министр побывал на стратегически важных предприятиях Удмуртии, где осмотрел новейшие беспилотные системы. Коптеры и дроны успешно прошли испытания в зоне спецоперации. Но в то же время приспособлены для решения задач гражданского характера. Например, разведка с применением спектрального анализа позволит дистанционно выявлять утечки опасных веществ. Другие приборы в режиме реального времени создают трехмерную модель рельефа и зданий.