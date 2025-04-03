«Жестокие торговцы»: Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США

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Данное решение вызвало протесты со стороны крупнейших торговых партнеров. Евросоюз готовит ответные санкции, но Вашингтон требует не эскалировать ситуацию.

США вводят новые пошлины на товары из других страны в размере до 50%. Как заявил президент США Дональд Трамп, принимаемые меры — это декларация экономической независимости, которая поможет вернуть триллионы долларов и пересмотреть крайне несбалансированные отношения с партнерами. Например, для Европейского союза ставка составит 20%.

На этом фоне в Брюсселе заявили о готовности к диалогу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что еще не поздно договориться, но Евросоюз уже согласовал ответные меры. К чему приведет решение Трампа? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Играя национальный гимн, американцы хотят поддержать канадских соседей. 25% тариф на импорт для них уже ввели. И хотя в список «Дня освобождения» Канада не попала, премьер страны готовит ответный шаг.

«Тарифы на фентанил остаются в силе, как и тарифы на сталь и алюминий. Вступят в силу тарифы на автомобили и будут введены дополнительные тарифы в стратегических секторах — фармацевтике, лесоматериалах и полупроводниках. Мы будем бороться с тарифами ответными мерами», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Попытки Трампа переделать мировой торговый порядок экономисты называют слишком агрессивным.

«Думаю, мы увидим ответные тарифы со стороны ряда стран, которые пострадали от высоких тарифов, особенно Вьетнам, Камбоджа или даже Китай. Я не хочу сейчас называть это торговой войной, но сохранение высоких тарифов в течение следующих нескольких месяцев может спровоцировать сокращение торговли между этими странами», — уточнил экономист Эндрю Липоу.

Совершенно непонятно, чем именно руководствовались, когда вводили тарифы. Экономистам не ясен и сам принцип дифференциации. Соратники Трампа намекают: возможно, и не стоит искать логику. Надо просто верить.

«В вопросах экономики нужно доверять интуиции президента, и это не слепая вера. Вспомните, чего он добился во время первого срока», — дополнил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Обещая «золотой век» для Америки, Трамп обложил пошлинами даже ближайших союзников.

«Страны ЕС — это очень жесткие торговцы. Знаете, вы думаете о Европейском союзе, что он очень дружелюбный. А они нас обдирают. За этим печально наблюдать. Это так жалко. 39%. Мы собираемся брать с него 20%. Так что мы берем с него практически половину», — сообщил президент США Дональд Трамп.

А 25% налог на все иностранные автомобили и запчасти опять же ударит по европейскому автопрому, прежде всего по немецкому. В прошлом году три четверти поставленных из Европы авто пришлись на Audi, BMW и Mercedes. Чтобы продолжить зарабатывать, «большой тройке» придется переносить производство в США, что очень затратно. Но, судя по всему, именно этого и добивается Белый дом. Главе еврокомиссии этой ночью пришлось даже задержаться на работе, чтобы выступить со срочным заявлением.

«Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Во избежание дальнейшей тарифной эскалации Соединенные Штаты предлагают странам просто смириться и не отвечать. В таких случаях говорят: свобода тут есть только у одного слова, и в Вашингтоне его уже сказали.

«Мой совет каждой стране на данный момент — не предпринимайте ответных действий. Примите это и давайте посмотрим, как все пойдет. Потому что в противном случае произойдет эскалация», — сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

А самое главное — обещания Трампа снизить цены внутри страны американские экономисты ставят под сомнение. Прогнозируют высокую инфляцию, а всем товарам, которые производят вне США, — подорожание: от шоколадных батончиков до iPhone, которые хоть и придуманы в США, но производятся-то в Азии.

«В тарифах нет смысла. Они приводят к подорожанию товаров для американцев. И американским экспортерам будет труднее осуществлять поставки из-за ответных тарифов», — уточнила экономист Мичиганского университета Бетси Стивенсон.

Мировые лидеры, которые хотят прежние тарифы, должны изменить свою торговую политику и начать покупать американские товары.