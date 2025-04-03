Задержан отец иноагента Леонида Волкова*
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Ему грозит возбуждение уголовного дела.
Отца представителя ФБК** Леонида Волкова* задержали за предполагаемое финансирование экстремистской организации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По его данным, Михаилу Волкову грозит возбуждение уголовного дела по статье 282.3 УК РФ. В связи с этим мужчине можеть грозит до восьми лет лишения свободы.
Об избрании меры пресечения источник не сообщил.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России добивается экстрадиции экс-сотрудников ФБК**.
* — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.