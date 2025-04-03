Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Cai Yang

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Мужчина работал учителем в местной средней школе.

Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

По информации медиков, которую приводит агентство, погибший работал учителем в местной школе.

«С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — сообщил инсайдер.

В ряде стран Азии 28 марта произошло разрушительное землетрясение. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7 балла, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай. Уже известно о более чем 2,7 тысячи погибших и нескольких сотнях пропавших без вести.

В регионе все еще идут спасательные работы. В частности, в Мьянму направилось более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий бедствия, также был развернут мобильный гсопиталь МЧС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переживший землетрясение в Мьянме россиянин рассказал об обрушении своего дома.