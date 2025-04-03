«Стала хладнокровной»: певица Наталья Соловей о подходе к дружбе

Певица Наталья Соловей: в приятельских отношениях не нужно ожидать шагов в ответ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жизненный опыт повлиял на многие взгляды исполнительницы.

Певица Наталья Соловей долгое время верила в дружбу, однако совсем недавно разочаровалась в этом виде взаимоотношений. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы исполнительницы Милены Дейнеги она поделилась своим опытом.

Телеведущая пояснила, что от приятелей не следует ожидать ответных действий на поступки, которые совершаются для них.

«В дружбе обязательное условие, если вы не хотите быть в одиночестве, — не проецировать свои ожидания на человека», — сказала она.

По словам Соловей, при длительных эмоциональных переживаниях о реакции друзей может наступить как собственное разочарование, так и конец общения с дорогими вам людьми.

«Такое бывает, что люди могут не оправдать ваши ожидания. Вы будете расстраиваться, из-за этого отношения могут закончиться», — добавила Наталья.

В настоящий момент из-за негативного жизненного опыта Наталья стала с большей эмпатией подходить к общению.

«Я научилась воспринимать людей такими, какие они есть. Стала более хладнокровной», — пояснила она.

Однако певице по-прежнему хочется быть понятой и услышанной. Она ожидает теплого подхода от тех, с кем поддерживает контакт.

«Хочется, чтобы тебя безусловно полюбили, чтобы ты был ценным для человека», — заключила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров.