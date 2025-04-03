В Газе 77 человек за ночь погибли от израильского удара

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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Многие из жертв в момент атаки находились в больнице.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз нанесла удары по территориям сектора Газа, в результате общее число погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа за сутки увеличилось до 77. Об этом стало известно из сообщения телекомпании Al Jazeera.

По имеющимся данным, в указанное число вошло 22 погибших, которые в момент удара находились в больнице Ближневосточного агентства ООН и помогали беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР) в северной части региона.

Ранее минздрав анклава привел данные о 24 убитых и 55 раненых на территории сектора за сутки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа в среду, 2 апреля. Глава еврейского государства подчеркнул, что военнослужащие страны попробуют повлиять на палестинскую организацию ХАМАС для того, чтобы ее представители освободили заложников. Для этого, по словам политика, Израиль прибегнет к разделению сектора Газа. К тому же Нетаньяху уточнил, что сила давления продолжит возрастать до тех пор, пока организация не отпустит удерживаемых в плену.

18 марта, ЦАХАЛ возобновила противостояние с палестинским движением в Газе. По данным минздрава Газы на 28 марта, от новых бомбардировок Израиля по погибло более 890 человек, ранения получили около двух тысяч.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 гуманитарных добровольцев в Газе.