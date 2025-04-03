Посольство РФ в Латвии поздравило узников концлагерей с юбилеем Великой Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организованное празднование вышло торжественным и одновременно трогательным.

Российское посольство в Риге выдало узницам фашистских концлагерей Алисе Галилеевой и Анастасии Портновой юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«У нас два праздника: 6 и 9 Мая. Шестого нас освободили из концлагеря. 9 Мая — это наш общий, мировой праздник», — рассказала Алиса Ивановна.

Галилеева также отметила, что Россия хранит память о ней.

«Мы всегда помним и празднуем. Для нас святой этот день. Я была в посольстве российском в прошлые разы, и я надеюсь, что в этот раз тоже буду там», — сказала она.

По словам жительницы Латвии, посольство РФ организовало торжественное, но вместе с тем очень трогательное празднование Победы.

«Торжественно. Вышли с цветами, фотограф был. Сфотографировали, поздравили», — поделилась впечатлениями Анастасия Портнова.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем расскажет виртуальный музей «Великая Победа». Каждый экспонат там воссоздан с архивной точностью. Были использованы фотографии военных лет, техническая документация и воспоминания ветеранов.